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ГПУ ще не завершила екстрадиційну перевірку Саакашвілі — Петренко

Вівторок, 12 вересня 2017, 18:34

Генпрокуратура України ще не завершила екстрадиційну перевірку за запитом Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії про видачу колишнього грузинського президента, екс-глави Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомив на прес-конференції міністр юстиції Павло Петренко.

"У зв’язку з тим, що у нас немає поки що відповідних висновків і документів, можемо говорити, що вона (перевірка — ред.) ще не завершена", - зазначив міністр.

Він пояснив, що українським законодавством передбачено, що таку перевірку у всіх випадках, незалежно від стадії розгляду справ у країні, що запитує екстрадицію, здійснюють органи прокуратури.

"Після отримання запиту були направлені всі матеріали до органів прокуратури для проведення екстрадиційної перевірки. Це попередній етап, в разі його завершення з позитивними висновками буде можливість приймати подальші процедурні рішення в чіткій відповідності до закону", - підкреслив Петренко.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Раніше повідомлялося, що через те, що кримінальні справи, у зв'язку з якими просять видати Саакашвілі, перебувають на розгляді Тбіліського міського суду, екстрадиційний запит буде розглядатись Міністерством юстиції України.

Укрінформ

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліПетренкоГрузіяГенпрокуратура
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