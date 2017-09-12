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Найголовніше за день

Вівторок, 12 вересня 2017, 22:38

Добірка найважливіших новин за 12 вересня на "Українській правді".

Про Саакашвілі. Представник Державної прикордонної служби зачитав Міхеілу Саакашвілі адміністративний протокол про незаконний перетин ним українського держкордону.

Також Саакашвілі стверджує, що його паспорт перебуває у президента Петра Порошенка.

Про прорив кордону. 12 вересня поліція Львівської області за фактом прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня затримала 5 осіб.

Про Курченка. Олігарх-утікач Сергій Курченко у червні-серпні експортував з Росії металопродукцію вартістю майже 71 млн доларів, яку виробили підприємства на окупованій території Донбасу.

Про Шеремета. В Організації Об’єднаних Націй (ООН) занепокоєні, що в Україні досі не розслідували вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про держвиконавців. Державні виконавці, які отримали мільйонні премії, виписують довіреності на доступ до своїх рахунків, що може свідчити про схему відкатів з винагород.  

Про Васіна. Місія з прав людини ООН звертає увагу, що бойовики не дозволяють спілкуватися з родичами журналісту Станіславу Асєєву, якого утримують заручником в окупованому Донецьку з початку червня.

Про iPhone. Компанія Apple представила новий телефон iPhone X, який значно відрізняється від усіх попередніх розробок компанії.

Теми: СаакашвіліКурченкоСправа Шеремета
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