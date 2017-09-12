Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня

Вторник, 12 сентября 2017, 22:38

Подборка самых важных новостей за 12 сентября на "Украинской правде".

О Саакашвили. Представитель Государственной пограничной службы зачитал Михеилу Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении ним украинской госграницы.

Также Саакашвили утверждает, что его паспорт находится у президента Петра Порошенко.

О прорыве границы. 12 сентября полиция Львовской области по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября задержала 5 человек.

О Курченко. Беглый олигарх Сергей Курченко экспортировал в июне-августе из России металлопродукцию стоимостью почти 71 млн долларов, которую произвели предприятия на оккупированной территории Донбасса.

О Шеремете. В Организации Объединенных Наций (ООН) обеспокоены, что в Украине до сих пор не расследовали убийство журналиста Павла Шеремета.

О госисполнителях. Государственные исполнители, которые получили миллионные премии, выписывают доверенности на доступ к своим счетам, что может свидетельствовать о схеме откатов с вознаграждений.

О Васине. Миссия по правам человека ООН обращает внимание, что боевики не позволяют общаться с родственниками журналисту Станиславу Асееву, которого удерживают заложником в оккупированном Донецке с начала июня.

Об iPhone. Компания Apple представила новый телефон iPhone X, который значительно отличается от всех предыдущих разработок компании.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиКурченкоДело Шеремета
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
Все новости...
Реклама: