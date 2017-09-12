Доповідь ООН: Вбивство Шеремета досі не розслідували

В Організації об’єднаних націй занепокоєні, що в Україні досі не розслідували вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер на презентації 19-ї доповіді ООН про ситуацію з правами людини в Україні у вівторок.

"Занепокоєння викликає ослаблення захисту висловлювання думок у засобах масової інформації. Пройшло трохи більше року після вбивства журналіста Павла Шеремета, проте розслідування його смерті немає", - наголосила Фрейзер.

Також в ООН занепокоєні, що в Україні почастішали випадки висилки іноземних журналістів, як стверджують правоохоронці, за ведення антиукраїнської пропаганди.

Водночас у доповіді зазначається, що після презентації фільму "Вбивство Павла", журналістів, які оприлюднили додаткову інформацію у справі, включили до складу міжвідомчої слідчої групи, до якої входять представники СБУ, Національної поліції та Генеральної прокуратури.

"УВКПЛ (Управління Верховного комісара ООН з прав людини - ред.) вітає таке рішення та закликає органи влади забезпечити ефективне розслідування вбивства пана Шеремета як крок назустріч припиненню безкарності за напади та вбивства журналістів", - сказано у документі.

Як відомо, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня у центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

На камерах відеоспостереження видно, як вночі під машину, на якій їхав Шеремет, жінка з чоловіком встановили вибухівку.

Згодом журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла" встановили, що ці ж жінка та чоловік перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, в ніч перед убивством під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня Устименка допитали.

У поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.

Amnisty International, посол Євросоюзу та інші представники Заходу вимагають від української влади розкрити вбивство Шеремета.

Олег Твердь, для УП