Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найголовніше за день

Середа, 13 вересня 2017, 21:55

Добірка найважливіших новин за 13 вересня на Українській правді.

Про об’єднання БПП та Народного фронту. Уже кілька тижнів команди Петра Порошенка й Арсенія Яценюка ведуть переговори про об'єднання у єдину партію для участі у виборах.

Про Саакашвілі. Україна може не екстрадувати до Грузії екс-губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі, доки грузинський суд його не засудить.

Про "прорив Саакашвілі". Кримінальне провадження у справі про незаконний перетин кордону 10 вересня 2017 року розслідуватиме об’єднана слідча група, створена на базі поліції Львівщини.

А одного із затриманих після прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня арештували на 2 місяці.

Про Гриба. Правоохоронні органи Краснодара арештували громадянина України Павла Гриба до 17 жовтня.

Про "біометрику". Кабінет міністрів схвалив план організації виконання рішення РНБО про посилення контролю за в’їздом і виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території держави.

Про "1+1". Печерський районний суд Києва 4 вересня наклав арешт на будівлю у Києві, які орендує телеканал "1+1", та літак Boeing у справі розкрадання коштів із Приватбанку.

Про Черновецького. Колишній мер Києва Леонід Черновецький запевняє, що ніколи не ховався від правоохоронних органів, але шукати його в Україні немає сенсу.

Про нового голову Служби зовнішньої розвідки. Президент Петро Порошенко призначив Єгора Божка головою Служби зовнішньої розвідки України. З червня 2015 року Єгор Божок виконував обов’язки Глави Місії України при НАТО.

Про Яценюка. Росіяни звинувачують екс-прем'єра Арсенія Яценюка не лише в участі в бойових діях у Чечні, але й у Придністров'ї.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліЧерновецькийЯценюк
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
Усі новини...
Реклама: