Главные новости дня
Подборка самых важных новостей за 13 сентября на Украинской правде.
Об объединении БПП и Народного фронта. Уже несколько недель команды Петра Порошенко и Арсения Яценюка ведут переговоры об объединении в одну партию для участия в выборах.
О Саакашвили. Украина может не экстрадировать в Грузию экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, пока грузинский суд не вынесет решение по его делу.
О "прорыве Саакашвили". Уголовное производство по делу о незаконном пересечении границы 10 сентября 2017 года будет расследовать объединенная следственная группа, созданная на базе полиции Львовщины.
А одного из задержанных после прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября арестовали на 2 месяца.
О Грибе. Правоохранительные органы Краснодара арестовали гражданина Украины Павла Гриба до 17 октября.
О "биометрике". Кабинет министров одобрил план организации выполнения решения СНБО об усилении контроля за въездом и выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории государства.
Об "1+1". Печерский районный суд Киев 4 сентября наложил арест на здание в Киеве, которые арендует телеканал "1+1", и самолет Boeing по делу хищения средств из Приватбанка.
О Черновецком. Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий уверяет, что никогда не скрывался от правоохранительных органов, но искать его в Украине нет смысла.
О новом главе Службы внешней разведки. Президент Петр Порошенко назначил назначения Егора Божка главой Службы внешней разведки Украины.
О Яценюке. Россияне обвиняют экс-премьера Арсения Яценюка не только в участии в боевых действиях в Чечне, но и в Приднестровье.