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ЗМІ: Виправданому фігуранту "справи 2 травня" пробили голову

Вівторок, 19 вересня 2017, 03:45

На фігуранта "справи 2 травня", який був виправданий 18 вересня міським судом Чорноморська, напали невідомі.

Про це повідомляє "Думська" з посиланням на поліцію.

Напад стався в Овідіополі. Чоловікові пробили голову. Він госпіталізований.

За інформацією журналістів, потерпілий - Євген Грищук.

18 вересня міський суд Чорноморська визнав невинуватими звинувачених у справі про події 2 травня 2014 року в частині подій на Грецькій площі Одеси.

Після оголошення вироку двох фігурантів справи Сергія Долженкова і Євгена Мефьодова знову затримали, оголосивши їм нову підозру – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Під будівлею Іллічівського міського суду в Чорноморську виникли бійки між декількома десятками активістів і співробітниками правоохоронних органів.

"Українська правда" у Threads

Теми: справа 2 травняОдесасуд
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