ЗМІ: Виправданому фігуранту "справи 2 травня" пробили голову
На фігуранта "справи 2 травня", який був виправданий 18 вересня міським судом Чорноморська, напали невідомі.
Про це повідомляє "Думська" з посиланням на поліцію.
Напад стався в Овідіополі. Чоловікові пробили голову. Він госпіталізований.
За інформацією журналістів, потерпілий - Євген Грищук.
18 вересня міський суд Чорноморська визнав невинуватими звинувачених у справі про події 2 травня 2014 року в частині подій на Грецькій площі Одеси.
Після оголошення вироку двох фігурантів справи Сергія Долженкова і Євгена Мефьодова знову затримали, оголосивши їм нову підозру – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Під будівлею Іллічівського міського суду в Чорноморську виникли бійки між декількома десятками активістів і співробітниками правоохоронних органів.