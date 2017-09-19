СМИ: Оправданному фигуранту "дела 2 мая" пробили голову
На фигуранта "дела 2 мая", который был оправдан 18 сентября городским судом Черноморска, напали неизвестные.
Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на полицию.
Нападение произошло в Овидиополе. Мужчине пробили голову. Он госпитализирован.
По информации журналистов, пострадавший – Евгений Грищук.
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