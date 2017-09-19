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СМИ: Оправданному фигуранту "дела 2 мая" пробили голову

Вторник, 19 сентября 2017, 03:45

На фигуранта "дела 2 мая", который был оправдан 18 сентября городским судом Черноморска, напали неизвестные.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на полицию.

Нападение произошло в Овидиополе. Мужчине пробили голову. Он госпитализирован.

По информации журналистов, пострадавший – Евгений Грищук.

18 сентября городской суд Черноморская признал невиновными обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 года в части событий на Греческой площади Одессы.

После оглашения приговора двух фигурантов дела Сергея Долженкова и Евгения Мефьодова снова задержали, объявив им новое подозрение - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Под зданием Ильичевского городского суда в Черноморском возникли дракимежду несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: дело 2 маяОдессасуд
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