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Двох фігурантів "справи 2 травня", яких звільнив суд, знову взяли під варту

Вівторок, 19 вересня 2017, 08:26
Двох фігурантів справи 2 травня, яких звільнив суд, знову взяли під варту

Фігурантів "справи 2 травня" - Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова, яких напередодні виправдав суд, знову взяли під варту.

Про це повідомила речник генпрокурора Юрія Луценка – Лариса Сарган у своєму Facebook.

"Київським районним судом м. Одеси задоволено клопотання обласної прокуратури про взяття під варту двох фігурантів "справи 2 травня" - Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова", - повідомила вона.

Саме цим двом фігурантам масових заворушень 2 травня 2014 року після виправдального вироку Іллічівського міськсуду у залі судового засідання прокуратура Одещини повідомила про підозру у здійсненні публічних закликів до вчинення умисних дій з метою зміни меж території і державного кордону України, спрямованих на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Мефьодов і Долженков були серед 20 антимайданівців, яких звинувачували в організації і участі в масових заворушеннях, що відбулися 2 травня 2014 року в центрі Одеси, – але цю групу міський суд Чорноморська 18 вересня виправдав.

Під час зачитування вироку Долженкова і Мефьодова, виправданих судом у справі про масові заворушення, знову затримали співробітники СБУ.

Долженкову і Мефьодову інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – ст. 110 КК.

Мефьодов є громадянином Російської Федерації.

У ніч на 19 вересня на ще одного фігуранта справи "2 травня", який був виправданий 18 вересня міським судом Чорноморська, напали невідомі в Овідіополі. Чоловікові пробили голову. Він госпіталізований.

За інформацією журналістів, потерпілий - Євген Грищук.

Українська правда

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Теми: ОдесаЄвромайдансудГенпрокуратурасправа 2 травня
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