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Фигурантов "дела 2 мая", которых освободил суд, снова взяли под стражу

Вторник, 19 сентября 2017, 08:26
Фигурантов дела 2 мая, которых освободил суд, снова взяли под стражу

Фигурантов "дела 2 мая" - Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова, которых накануне оправдал суд, вновь взяли под стражу.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко - Лариса Сарган в своем Facebook.

"Киевским районным судом Одессы удовлетворено ходатайство областной прокуратуры о заключении под стражу двух фигурантов "дела 2 мая"- Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова", - сообщила она.

Именно этим двум фигурантам массовых беспорядков 2 мая 2014 после оправдательного приговора Ильичевского горсуда в зале судебного заседания прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в совершении публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины, направленных на нарушение порядка, установленного Конституцией (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Решение суда было принято поздно вечером.

Мефедов и Долженков были среди 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы, – но эту группу городской суд Черноморска 18 сентября оправдал.

18 сентября городской суд Черноморская признал невиновными обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 года в части событий на Греческой площади Одессы.

После оглашения приговора двух фигурантов дела Сергея Долженкова и Евгения Мефьодова снова задержали, объявив им новое подозрение - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Под зданием Ильичевского городского суда в Черноморском возникли драки между несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов.

Украинская правда

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Темы: ОдессаЕвромайдансудГенпрокуратурадело 2 мая
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