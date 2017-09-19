Лавринович подав апеляцію на свій арешт

Захист екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича оскаржив рішення суду, яким йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомив син і адвокат екс-міністра Максим Лавринович в інтерв’ю "Українським новинам".

"Подана сьогодні апеляційна скарга", - сказав він.

Також, як стверджує Максим Лавринович, захист подав заяву в прокуратуру про притягнення до кримінальної відповідальності прокурора й слідчого за свідомо незаконне притягнення екс-міністра до кримінальної відповідальності.

Як відомо, 15 вересня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Раніше Генеральна прокуратура повідомила про підозру в захопленні влади екс-президенту Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу.

ГПУ звинувачує їх у тому, що вони в 2010 році без рішення Верховної Ради змінили Конституцію, повернувши її текст до редакції 1996 року, що розширило повноваження президента за рахунок звуження ролі і повноважень парламенту й уряду.