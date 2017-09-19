Лавринович подал апелляцию на свой арест

Защита экс-министра юстиции Александра Лавриновича обжаловала решение суда, которым ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщил сын и адвокат экс-министра Максим Лавринович в интервью "Українським новинам".

"Подана сегодня апелляционная жалоба", - сказал он.

Также, как утверждает Максим Лавринович, защита подала заявление в прокуратуру о привлечении к уголовной ответственности прокурора и следователя за заведомо незаконное привлечение экс-министра к уголовной ответственности.

Как известно, 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Ранее Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в захвате власти экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу.

ГПУ обвиняет их в том, что они в 2010 году без решения Верховной Рады изменили Конституцию, вернув ее текст в редакции 1996 года, что расширило полномочия президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.