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ЗМІ: Манафорт пропонував Дерипасці інформувати його про вибори в США

Четвер, 21 вересня 2017, 05:35
ЗМІ: Манафорт пропонував Дерипасці інформувати його про вибори в США

Менш ніж за два тижні до того, як Дональд Трамп офіційно погодився стати кандидатом в президенти, колишній керівник його передвиборчого штабу Пол Манафорт пропонував близькому до Кремля олігархові Олегу Дерипасці інформувати його про хід президентської кампанії в США в 2016 році.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Відзначається, що Манафорт зробив цю пропозицію по електронній пошті.

"Якщо йому потрібні приватні брифінги, ми можемо це влаштувати", - написав Манафорт посереднику між ним і Дерипаскою в листі від 7 липня 2016 року.

Цей електронний лист був серед десятків тисяч документів, які були передані спецпрокурору Роберту Мюллеру, який займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори в 2016 році.

При цьому видання пише, що немає ніяких доказ того, що Дерипаска отримав пропозицію Манафорта і що були проведені будь-які консультації.

Прес-секретар Манафорта Джейсон Малоні заявив в середу, що не було ніяких консультацій з Дерипаскою.

Представник Дерипаски також спростувала цю інформацію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Манафорт таємно працював на російського мільярдера Олега Дерипаску, просуваючи інтереси Володимира Путіна. Він пропонував протидіяти антиросійської опозиції в пострадянських країнах.

Також газета The New York Times, посилаючись на фінансові звіти Кіпрського банку, повідомила, що Манафорт мав фінансові зобов'язання перед російським олігархом Олегом Дерипаскою і колишнім депутатом Партії Регіонів Іваном Фурсіним на $ 17 млн.

Ще одне видання Miami Herald писало, що за даними розслідування ФБР, колишній політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт і його фірми за десятиліття могли отримати від 80 до 100 мільйонів доларів від про-московських українських і російських клієнтів.

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Теми: Пол МанафортРосіяСША
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