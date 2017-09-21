СМИ: Манафорт предлагал Дерипаске информировать его о выборах в США

Менее чем за две недели до того, как Дональд Трамп официально согласился стать кандидатом в президенты, бывший руководитель его предвыборного штаба Пол Манафорт предлагал близкому к Кремлю олигарху Олегу Дерипаске информировать его о ходе президентской кампании в США в 2016 году.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что Манафорт сделал данное предложение по электронной почте.

"Если ему нужны частные брифинги, мы можем это устроить", - написал Манафорт посреднику между ним и Дерипаской в письме от 7 июля 2016 года.

Это электронное письмо было среди десятков тысяч документов, которые были переданы спецпрокурору Роберту Мюллеру, который занимается расследованием попыток вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

При этом издание пишет, что нет никаких доказательство того, что Дерипаска получил предложение Манафорта и что были проведены какие-либо консультации.

Пресс-секретарь Манафорта Джейсон Малони заявил в среду, что не было никаких консультаций с Дерипаской.

Представитель Дерипаски также опровергла эту информацию.

Ранее СМИ сообщали, что Манафорт тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, продвигая интересы Владимира Путина. Он предлагал противодействовать антироссийской оппозиции в постсоветских странах.

Также газета The New York Times, ссылаясь на финансовые отчеты Кипрского банка, сообщила, что Манафорт имел финансовые обязательства перед российским олигархом Олегом Дерипаской и бывшим депутатом Партии Регионов Иваном Фурсиным на $17 млн.

Ещё одно издание Miami Herald писало, что по данным расследования ФБР, бывший политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт и его фирмы за десятилетие могли получить от 80 до 100 миллионов долларов от про-московских украинских и российских клиентов.