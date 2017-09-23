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Радник Авакова каже, що Тимофєєв цілився на місце Захарченка

Субота, 23 вересня 2017, 14:35

Так званий міністр доходів та зборів в ОРДО Олександр Тимофєєв, авто якого вибухнуло у Донецьку 23 вересня, проводив кулуарні перемовини з кураторами Кремля щодо можливості замінити ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка.

Про це заявив радник глави МВС України Зорян Шкіряк. 

"За оперативною інформацією, в результаті вибухів постраждали 8 осіб. Усі перебувають у важкому стані.
Сам так званий "міністр" живий, але перебуває в реанімаціі в критичному стані", - заявив Шкіряк. 

"Найімовірніше, йдеться про спробу ліквідації можливого конкурента з боку верхівки цієї злочинної організації. Тобто, з боку самого Захарченка, котрий і наказав вбити Тимофєєва", - додав він. 

Він додав, що останнім часом "внутрішні протистояння і кримінально-бізнесові конфлікти в боротьбі за сфери впливу і розподіл потоків у середовищі ватажків терористів "ДНР" і "ЛНР" значно посилились". 

"Не виключено, що це може бути і запущений російськими спецслужбами черговий "скажений ліфт", в рамках спецоперацій ГРУ-ФСБ по зачистці главарів терористичних угрупувань "ЛДНР", - підсумував Шкіряк. 

Як відомо, вранці 23 вересня у центрі окупованого Донецька в районі проспекту Миру сталися два вибухи, про що повідомили росЗМІ.

За даними "РІА Новости", було підірвано машину "міністра доходів і зборів ДНР" Олександра Тимофєєва, він перебуває у критичному стані. 

Водночас онлайн-ресурс бойовиків "ДАН" з посиланням на прес-службу "Міндоходів" підтвердив факт вибуху автомобіля Тимофєєва, проте заперечив, що він перебуває у критичному стані. 

Бойовики ОРДО заявили, що внаслідок вибуху у центрі Донецька постраждали 8 осіб, а стан "міністра" Олександра Тимофєєва - важкий.

Українська правда

Теми: ДНР
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