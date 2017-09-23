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В ОРДО заявили про затримання "українських розвідників" за підрив "міністра"

Субота, 23 вересня 2017, 23:45
В ОРДО заявили про затримання українських розвідників за підрив міністра
"Новости Донбасса"

Бойовики ОРДО заявляють про затримання організаторів підриву так званого "міністра доходів і зборів" Олександра Тимофєєва з позивним "Ташкент".

Про це пише підконтрольний угрупованню "ДНР" сайт dnr-live.ru з посиланням на джерела в "МВС", повідомляють "Новости Донбасса".

Згідно з повідомленням, "по гарячих слідах" затримано 6 осіб. Їхній арешт проводили співробітники "МДБ ДНР".

В угрупованні стверджують про причетність затриманих до Головного управління розвідки Міноборони України.

Разом з тим, кілька підконтрольних терористичній організації "ДНР" телеканалів ввечері випустили сюжети з "міністром доходів і зборів" Олександром Тимофєєвим, на якого вранці, за повідомленнями ЗМІ, було скоєно замах.

 
скріншоти з сайту "Новости Донбасса"

Так, на каналах "Оплот" і "Першому республіканському" вийшли сюжети з неушкодженим Тимофєєвим про тепличне господарство в Донецьку. Ці канали датували відео 23 вересня.

 

У сюжеті "Першого республіканського" вирощування овочів в ОРДО пов'язали з замахом на Тимофєєва.

 

"Донецька народна республіка повністю забезпечує себе продуктами сільського господарства... Така позиція є неприйнятною для офіційного Києва, представники якого усіма силами намагаються нашкодити становленню нової незалежної держави", - йдеться в сюжеті.

Стверджується, що Тимофєєва намагалася вбити "диверсійна група, підконтрольна Києву".

В кінці обох сюжетів про теплиці "міністр" прокоментував інформацію про замах на нього. Тимофєєв звинуватив у цьому українську сторону.

Як відомо, вранці 23 вересня у центрі окупованого Донецька в районі проспекту Миру сталися два вибухи, про що повідомили росЗМІ.

За даними "РІА Новости", було підірвано машину "міністра доходів і зборів ДНР" Олександра Тимофєєва, він перебуває у критичному стані. 

У свою чергу онлайн-ресурс бойовиків "ДАН" з посиланням на прес-службу "Міндоходів" підтвердив факт вибуху автомобіля Тимофєєва, проте заперечив, що він перебуває у критичному стані. 

Бойовики ОРДО заявили, що внаслідок вибуху у центрі Донецька постраждали 8 осіб, а стан "міністра" Олександра Тимофєєва - важкий. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ДНРДонбас
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