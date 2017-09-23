В ОРДО заявили о задержании "украинских разведчиков" за подрыв "министра"

Боевики ОРДО заявляют о задержании организаторов подрыва так называемого "министра доходов и сборов" Александра Тимофеева с позывным "Ташкент".

Об этом пишет подконтрольный группировке "ДНР" сайт dnr-live.ru со ссылкой на источники в "МВД", сообщают "Новости Донбасса".

Согласно сообщению, "по горячим следам" задержаны 6 человек. Их арест проводили сотрудники "МГБ ДНР".

В группировке утверждают о причастности задержанных к Главному управлению разведки Минобороны Украины.

В то же время, несколько подконтрольных террористической организации "ДНР" телеканалов вечером выпустили сюжеты с "министром доходов и сборов" Александром Тимофеевым, на которого утром, по сообщениям СМИ, было совершено покушение.

Так, на каналах "Оплот" и "Первом республиканском" вышли сюжеты с невредимым Тимофеевым о тепличном хозяйстве в Донецке. Эти каналы датировали видео 23 сентября.

скриншоты с сайта "Новости Донбасса"

В сюжете "Первого республиканского" выращивание овощей при "ДНР" связали с покушением на Тимофеева.

"Донецкая народная республика полностью обеспечивает себя продуктами сельского хозяйства... Такая позиция неприемлема для официального Киева, представители которого всеми силами пытаются навредить становлению нового независимого государства", – сказано в сюжете.

Утверждается, что Тимофеева пыталась убить "диверсионная группа, подконтрольная Киеву".

В конце обеих сюжетов о теплицах "министр" прокомментировал информацию о покушении на него. Тимофеев обвинил в случившемся украинскую сторону.

Как известно, утром 23 сентября в центре оккупированного Донецка в районе проспекта Мира произошли два взрыва, о чем сообщили росСМИ.

По данным "РИА Новости", была взорвана машина "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева, он находится в критическом состоянии.

В свою очередь онлайн-ресурс боевиков "ДАН" со ссылкой на пресс-службу "Миндоходов" подтвердил факт взрыва автомобиля Тимофеева, однако отрицал, что он находится в критическом состоянии.

Боевики ОРДО заявили, что в результате взрыва в центре Донецка пострадали 8 человек, а состояние "министра" Александра Тимофеева - тяжелое.