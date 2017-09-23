Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОРДО заявили о задержании "украинских разведчиков" за подрыв "министра"

Суббота, 23 сентября 2017, 23:45
В ОРДО заявили о задержании украинских разведчиков за подрыв министра
"Новости Донбасса"

Боевики ОРДО заявляют о задержании организаторов подрыва так называемого "министра доходов и сборов" Александра Тимофеева с позывным "Ташкент".

Об этом пишет подконтрольный группировке "ДНР" сайт dnr-live.ru со ссылкой на источники в "МВД", сообщают "Новости Донбасса".

Согласно сообщению, "по горячим следам" задержаны 6 человек. Их арест проводили сотрудники "МГБ ДНР".

В группировке утверждают о причастности задержанных к Главному управлению разведки Минобороны Украины.

В то же время, несколько подконтрольных террористической организации "ДНР" телеканалов вечером выпустили сюжеты с "министром доходов и сборов" Александром Тимофеевым, на которого утром, по сообщениям СМИ, было совершено покушение.

 

Так, на каналах "Оплот" и "Первом республиканском" вышли сюжеты с невредимым Тимофеевым о тепличном хозяйстве в Донецке. Эти каналы датировали видео 23 сентября.

 
скриншоты с сайта "Новости Донбасса"

В сюжете "Первого республиканского" выращивание овощей при "ДНР" связали с покушением на Тимофеева.

 

"Донецкая народная республика полностью обеспечивает себя продуктами сельского хозяйства... Такая позиция неприемлема для официального Киева, представители которого всеми силами пытаются навредить становлению нового независимого государства", – сказано в сюжете.

Утверждается, что Тимофеева пыталась убить "диверсионная группа, подконтрольная Киеву".

В конце обеих сюжетов о теплицах "министр" прокомментировал информацию о покушении на него. Тимофеев обвинил в случившемся украинскую сторону.

Как известно, утром 23 сентября в центре оккупированного Донецка в районе проспекта Мира произошли два взрыва, о чем сообщили росСМИ.

По данным "РИА Новости", была взорвана машина "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева, он находится в критическом состоянии.

В свою очередь онлайн-ресурс боевиков "ДАН" со ссылкой на пресс-службу "Миндоходов" подтвердил факт взрыва автомобиля Тимофеева, однако отрицал, что он находится в критическом состоянии.

Боевики ОРДО заявили, что в результате взрыва в центре Донецка пострадали 8 человек, а состояние "министра" Александра Тимофеева - тяжелое.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДНРДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
ДНР
После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси
Лукашенко встретился с донецким коллаборантом Пушилиным
СБУ разоблачила украинскую корпорацию, которая финансировала "фонд" Пушилина
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: