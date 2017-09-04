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У Києві встановили перші термінали для покупки криптовалюти

Понеділок, 4 вересня 2017, 21:28

У столиці запрацювали шість кріптоматов, тобто терміналів для купівлі криптовалюти. Ще два незабаром встановлять у Харкові.

Щоб скористатися криптоматом, потрібно встановити біткоін-додаток на телефон, відсканувати через камеру терміналу адресу свого біткоін-гаманця і покласти на рахунок гроші. Мінімальна сума - 500 грн, пише БЖ.

У вересні термінали працюватимуть в тестовому режимі, пізніше планують розширювати їхню мережу по всій Україні. Компанія KUNA Bitcoin Agency, яка розробила кріптомати, повідомляє, що має вже понад 150 заявок на їх купівлю.

Теми: валюта
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