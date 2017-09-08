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Гройсман пояснив, чому аграрний олігарх отримав мільярди дотацій

П'ятниця, 8 вересня 2017, 11:54

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснює, що порядок підтримки аграрного сектора передбачає підтримку конкретного виробника, який демонструє найвищі показники.

Про це він сказав 8 вересня у парламенті під час години запитань до уряду.

Зокрема, відповідаючи на політичну заяву лідера Радикальної партії Олега Ляшка із закликом змінити порядок надання субсидій і дотацій, щоб "олігархи не отримували мільярди компенсацій на купівлю яхт і маєтків", Гройсман сказав наступне:

"Порядок підтримки аграрного сектора, затверджений урядом, передбачає підтримку не конкретного підприємця, а виробника. Хто більше виробляє, той більше і отримує дотацій. Чи справедливо це – сьогодні важко відповісти".

Прем'єр також відповів Ляшку, що змінити порядок можна в стінах українського парламенту.

Гройсман також зазначив, що в 2018 році передбачено додатково 1 мільярд гривень на підтримку малого фермерства.

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Як повідомлялося, за січень-червень 2017 року із державного бюджету було виділено 1,91 млрд гривен на дотації для аграрних підприємств.

Найбільшу частку всіх дотацій на загальну суму 809 млн грн отримала група компаній Миронівського хлібопродукту.

Підприємство належить бізнесмену Юрію Косюку, який в 2014 році працював заступником голови Адміністрації президента.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: сільське господарствосубсидіїКабінет міністрівпільги
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