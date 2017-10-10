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Ірина Луценко: У законопроект щодо Донбасу внесуть правки про Крим

Вівторок, 10 жовтня 2017, 04:33
Ірина Луценко: У законопроект щодо Донбасу внесуть правки про Крим

У законопроект про реінтеграцію окупованих територій буде внесено правки, зокрема, щодо деокупації Криму.

Про це заявила представник президента в парламенті, заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко у програмі "Час. Підсумки дня" в ефірі "5 каналу".

"Уже враховано багато пропозицій і ще будуть, бо зараз надходять пропозиції, які будуть враховуватися. Що вже враховано – у першу чергу, у цьому законі з'явиться, можливо, розділ чи стаття про те, що Україна так само буде здійснювати певні інструменти і буде проводити певні міжнародні заходи щодо звільнення і деокупації Криму", - сказала Луценко.

Вона пояснила, що одне з основних зауважень, яке звучало, зокрема, від кримськотатарських представників, – чому "не звучить Крим".

"Буде звучати. Наступне, наші мажоритарники, особливо ті, що з Донбасу, хочуть запропонувати додаткові інструменти по мирному врегулюванню і поверненню Донбасу в Україну і інше", – зазначила Луценко.

Як повідомлялося, глава фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов виключає можливість затягування у другому читанні розгляду законопроекту щодо відновлення суверенітету України на Донбасі.

За його словами, згідно з регламентом, протягом 14 днів буде внесено поправки, і після розгляду у профільному комітеті документ буде проголосовано.

Як відомо, Верховна Рада 6 жовтня підтримала в першому читанні законопроект президента Петра Порошенка про реінтеграцію Донбасу, у якому Росія визнається державою-агресором.

Перед голосуванням між депутатами сталася бійка.

Депутати також ухвалили закон, який подовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської та Донецької областей.

У перехідних положеннях документа сказано, що закон має запрацювати після повного виведення російських окупаційних військ з території України.

Теми: ДонбасКримВерховна РадаБПП
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