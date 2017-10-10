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Ирина Луценко: В законопроект по Донбассу внесут правки о Крыме

Вторник, 10 октября 2017, 04:33
Ирина Луценко: В законопроект по Донбассу внесут правки о Крыме

В законопроект о реинтеграции оккупированных территорий будут внесены правки, в частности, по деоккупации Крыма.

Об этом заявила представитель президента в парламенте, заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко в программе "Время. Итоги дня" в эфире "5 канала".

"Уже учтены многие предложения и еще будут, потому что сейчас поступают предложения, которые будут учитываться. Что уже учтено - в первую очередь, в этом законе появится, возможно, раздел или статья о том, что Украина так же будет осуществлять определенные инструменты и будет проводить определенные международные мероприятия по освобождению и деоккупации Крыма", - сказала Луценко.

Она объяснила, что одно из основных замечаний, которое звучало, в частности, от крымскотатарских представителей - почему "не звучит Крым".

"Будет звучать. Следующее, наши мажоритарщики, особенно те, что с Донбасса, хотят предложить дополнительные инструменты по мирному урегулированию и возвращению Донбасса в Украину и другое", - отметила Луценко.

Как сообщалось, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов исключает возможность затягивания во втором чтении рассмотрения законопроекта о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе.

По его словам, согласно регламенту, в течение 14 дней будут внесены поправки и после рассмотрения в профильном комитете документ будет проголосован.

Как известно, Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается государством-агрессором.

Перед голосованием между депутатами произошла драка.

Депутаты также приняли закон, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

В переходных положениях документа сказано, что закон должен заработать после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассКрымВерховная РадаБПП
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