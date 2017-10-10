Турчинов: Ездить в страну-агрессор могут только разведчики и шпионы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что ездить в Россию целесообразно только разведчикам и шпионам.



В Киеве на выставке "Зброя та безпека – 2017" на вопрос, целесообразно ли принять законопроект, запрещающий госслужащим и политикам ездить в Россию, он ответил:



"Вы знаете, когда страна будет признана агрессором, то туда могут ездить только разведчики и шпионы. Да или нет? Когда он разведчик, мы найдем, как его туда переправить. Когда шпион – я думаю, нечего делать, когда он выполняет отдельные функции".



"К большому сожалению, у нас активно работает "пятая колонна", которая активно работает на дестабилизацию в стране, координируется и финансируется российскими спецслужбами. В том числе... это касается и чисто террористических актов, которые готовятся в Российской Федерации спецслужбами и реализуются на украинской территории", – заявил Турчинов.



"Безусловно, после признания страны агрессором – ну, ездить в страну-агрессора, я считаю, могут только люди, которые выполняют специфические функции", – добавил секретарь СНБО.



Как известно, 6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект об особенностях государственной политики в отношении оккупированных территорий на востоке (№7163), который, в частности, фиксирует, что Россия является государством-агрессором.



Ко второму чтению, как ожидается, в нем появятся и положения об аннексированном Крыме.

9 октября депутаты от БПП Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный Андрей Денисенко внесли в Верховную Раду проект закона о временном ограничении права украинцев на выезд в Россию (№7187), который касается государственных служащих.



Как известно, в самой России целому ряду госслужащих запрещено выезжать за границу.



Алена Рощенко, УП, уточнено

