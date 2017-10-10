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Турчинов: Ездить в страну-агрессор могут только разведчики и шпионы

Вторник, 10 октября 2017, 14:13

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что ездить в Россию целесообразно только разведчикам и шпионам.

В Киеве на выставке "Зброя та безпека – 2017" на вопрос, целесообразно ли принять законопроект, запрещающий госслужащим и политикам ездить в Россию, он ответил:

"Вы знаете, когда страна будет признана агрессором, то туда могут ездить только разведчики и шпионы. Да или нет? Когда он разведчик, мы найдем, как его туда переправить. Когда шпион – я думаю, нечего делать, когда он выполняет отдельные функции".

"К большому сожалению, у нас активно работает "пятая колонна", которая активно работает на дестабилизацию в стране, координируется и финансируется российскими спецслужбами. В том числе... это касается и чисто террористических актов, которые готовятся в Российской Федерации спецслужбами и реализуются на украинской территории", – заявил Турчинов.

"Безусловно, после признания страны агрессором – ну, ездить в страну-агрессора, я считаю, могут только люди, которые выполняют специфические функции", – добавил секретарь СНБО.

Как известно, 6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект об особенностях государственной политики в отношении оккупированных территорий на востоке (№7163), который, в частности, фиксирует, что Россия является государством-агрессором.

Ко второму чтению, как ожидается, в нем появятся и положения об аннексированном Крыме.

9 октября депутаты от БПП Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный Андрей Денисенко внесли в Верховную Раду проект закона о временном ограничении права украинцев на выезд в Россию (№7187), который касается государственных служащих.

Как известно, в самой России целому ряду госслужащих запрещено выезжать за границу.

Алена Рощенко, УП, уточнено

Темы: ТурчиновРосcиязаконодательстворазведкашпионаж
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