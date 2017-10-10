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Суд скасував штрафи засудженим у справі про вбивство Нємцова

Вівторок, 10 жовтня 2017, 21:44

Верховний суд, розглянувши апеляцію засуджених у справі про вбивство політика Бориса Нємцова, вирішив скасувати призначені їм штрафи у розмірі 100 тисяч рублів.

В іншому вирок залишено в силі, повідомляє Медуза.

Скарга до Верховного суду була подана адвокатами Хамзата Бахаєва, Анзора і Шадіда Губашевих, Заура Дадаєва і Темірлана Ескерханова, яких Московський окружний військовий суд засудив до різних термінів позбавлення волі у справі про вбивство Нємцова.

Адвокати засуджених просили скасувати вирок і направити справу на перегляд зі стадії відбору присяжних.

На думку адвокатів, під час розгляду справи було допущено безліч процесуальних порушень, які є підставою для скасування вироку.

На скасуванні вироку і поверненні справи в прокуратуру наполягала і сім'я Нємцова.

Як повідомила дочка Нємцова Жанна, сім'я політика вважає, що обвинувачення має бути пред'явлене за статтею 277 КК РФ (замах на життя державного чи громадського діяча), а не за статтею 105 КК РФ (вбивство).

Борис Нємцов був убитий в центрі Москви в ніч на 28 лютого 2015 року.

 У справі про вбивство політика були засуджені п'ять осіб - Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Баха. Дадаєв, якого визнали виконавцем вбивства, в липні був засуджений до 20 років суворого режиму.

Решта фігурантів отримали терміни від 11 до 19 років позбавлення волі.

Ніхто з обвинувачених під час суду не визнав своєї провини. Ті з них, хто під час розслідування дав зізнавальні свідчення, відмовилися від них, пояснивши визнання тиском з боку слідства.

Замовником вбивства слідство вважає Руслана Мухудінова, водія заступника командира чеченського батальйону "Північ" Руслана Геремеєва. Мухудінов оголошений в розшук, його справа виділена в окреме провадження.

Теми: Нємцовсуд
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