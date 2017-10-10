Суд отменил штрафы осужденным по делу об убийстве Немцова

Верховный суд, рассмотрев апелляцию осужденных по делу об убийстве политика Бориса Немцова, принял решение отменить назначенные им штрафы в 100 тысяч рублей.

В остальном приговор оставлен в силе, сообщает Медуза.

Жалоба в Верховный суд была подана адвокатами Хамзата Бахаева, Анзора и Шадида Губашевых, Заура Дадаева и Темирлана Эскерханова, которых Московский окружной военный суд приговорил к разным срокам лишения свободы по делу об убийстве Немцова.

Адвокаты осужденных просили отменить приговор и направить дело на пересмотр со стадии отбора присяжных.

По мнению адвокатов, в ходе рассмотрения дела было допущено множество процессуальных нарушений, которые являются основанием для отмены вердикта.

На отмене приговора и возврате дела в прокуратуру настаивала и семья Немцова.

Как сообщила дочь Немцова Жанна, семья политика считает, что обвинение должно быть предъявлено по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), а не по статье 105 УК РФ (убийство).

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

По делу об убийстве политика были осуждены пять человек — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Дадаев, которого признали исполнителем убийства, в июле был приговорен к 20 годам строгого режима.

Остальные фигуранты получили сроки от 11 до 19 лет лишения свободы.

Никто из обвиняемых в ходе суда не признал своей вины. Те из них, кто во время расследования дал признательные показания, отказались от них, объяснив признание давлением со стороны следствия.

Заказчиком убийства следствие считает Руслана Мухудинова, водителя замкомандира чеченского батальона "Север" Руслана Геремеева. Мухудинов объявлен в розыск, его дело выделено в отдельное производство.