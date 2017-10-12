Матіос закликав не підписувати зміни до КПК через правку Лозового

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос закликає не підписувати зміни до Кримінально-процесуального кодексу, бо вони "зруйнують слідство правоохоронних органів та обмежать права громадян".

Про це він написав у Facebook.

"Зміни до КПК підписувати не можна! Я звернувся до всіх керівників правоохоронних органів та керівників юридичних ВУЗів і Академії правових наук підтримати мою позицію", - написав Матіос.

Він висловив сподівання, що голова ВР України Андрій Парубій "одумається" і не придумуватиме "ноу-хау" в частині "здійснення редакційного та техніко-юридичного доопрацювання", а фактично переписування окремих норм Закону.

"Якщо так зроблять – це становитиме склад злочину", - підсумував Матіос.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Після цього низка депутатів і юристів заявили, що до прийнятого закону нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс шкідливу поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.

За їхніми словами, ця поправка зменшує строки розслідування з 2, 3, 5, 10 чи 15 років до 3 чи 6 місяців. Таким чином, пояснюють вони, кількість відмов у початку розслідування при неочевидних злочинах значно збільшиться, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати ці злочини так швидко.

Зараз у Верховній Раді вже зареєстровано два проекти постанов про скасування вищезазначеного закону – 6232-П і 6232-П1.

Їх авторами є позафракційний нардеп Юрій Левченко, віце-спікер Оксана Сироїд, а також члени фракції "Самопоміч" Олена Сотник, Андрій Журжій та Ірина Подоляк.

Як пояснила Сотник, причина такого кроку – саме поправка Лозового.

Читайте також: Поправка Лозового-Князевича. Луценко "в шоці", Аваков атакує Порошенка