Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Матіос закликав не підписувати зміни до КПК через правку Лозового

Четвер, 12 жовтня 2017, 15:25

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос закликає не підписувати зміни до Кримінально-процесуального кодексу, бо вони "зруйнують слідство правоохоронних органів та обмежать права громадян".

Про це він написав у Facebook.

"Зміни до КПК підписувати не можна! Я звернувся до всіх керівників правоохоронних органів та керівників юридичних ВУЗів і Академії правових наук підтримати мою позицію", - написав Матіос.

Він висловив сподівання,  що голова ВР України Андрій Парубій "одумається" і не придумуватиме "ноу-хау" в частині "здійснення редакційного та техніко-юридичного доопрацювання", а фактично переписування окремих норм Закону.

"Якщо так зроблять – це становитиме склад злочину", - підсумував Матіос.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Після цього низка депутатів і юристів заявили, що до прийнятого закону нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс шкідливу поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.

За їхніми словами, ця поправка зменшує строки розслідування з 2, 3, 5, 10 чи 15 років до 3 чи 6 місяців. Таким чином, пояснюють вони, кількість відмов у початку розслідування при неочевидних злочинах значно збільшиться, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати ці злочини так швидко.

Зараз у Верховній Раді вже зареєстровано два проекти постанов про скасування вищезазначеного закону – 6232-П і 6232-П1.

Їх авторами є позафракційний нардеп Юрій Левченко, віце-спікер Оксана Сироїд, а також члени фракції "Самопоміч" Олена Сотник, Андрій Журжій та Ірина Подоляк.

Як пояснила Сотник, причина такого кроку – саме поправка Лозового.

Читайте також: Поправка Лозового-Князевича. Луценко "в шоці", Аваков атакує Порошенка

"Українська правда" в Threads

Теми: прокуратураЛозовойскандалВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
прокуратура
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
Останні новини
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
Усі новини...
Реклама: