Матиос призвал не подписывать изменения в КПК из-за правки Лозового

Главный военный прокурор Анатолий Матиос призывает не подписывать изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, потому что они "разрушат следствие правоохранительных органов и ограничат права граждан".

Об этом он написал в Facebook.

"Изменения в УПК подписывать нельзя. Я обратился ко всем руководителям правоохранительных органов и руководителям юридических ВУЗов и Академии правовых наук поддержать мою позицию", - написал Матиос.

Он выразил надежду, что председатель ВР Украины Андрей Парубий "одумается" и "не будет придумывать "ноу-хау" в части "осуществления редакционной и технико-юридической доработки", а фактически переписывания отдельных норм Закона".

"Если так сделают – это составит состав преступления", - подытожил Матиос.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

По их словам, эта поправка уменьшает сроки расследования с 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, объясняют они, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро.

Сейчас в Верховной Раде уже зарегистрированы два проекта постановлений об отмене вышеуказанного закона - 6232-П и 6232-П1.

Их авторами являются внефракционный нардеп Юрий Левченко, вице-спикер Оксана Сыроид, а также члены фракции "Самопомич" Елена Сотник, Андрей Журжий и Ирина Подоляк.

Как пояснила Сотник, причина такого шага - именно поправка Лозового.

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