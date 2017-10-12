Дело "Трейд Коммодити": Павловский отрицает причастность к растрате

Заместитель министр обороны Игорь Павловский, подозреваемый в растрате 149 млн гривен при закупке топлива у фирмы "Трейд Коммодити", отрицает причастность к этой процедуре.



Об этом он сказал 12 октября на заседании Соломенского районного суда Киева об избрании ему меры пресечения.



Павловский заявил, что, несмотря на повышение цен тендерным комитетом и департаментом государственных закупок, Минобороны закупало топливо по самым низким ценам.



"Тем самым обеспечило обороноспособность нашего государства и выполнение задач Вооруженными силами Украины непосредственно в зоне АТО", – добавил он.



Также, по словам Павловского, в его должностные обязанности не входит определение цены.



"Я полностью не согласен с обвинением", - заявил Павловский.



Кроме того, заместитель министра отметил, что в апреле вернул определенное количество некачественного топлива, наложив штрафные санкции.



"И с тех пор ни одного представителя" Трейд Коммодити "на одном совещании в министерстве я не видел", - сказал Павловский.



Также он заявил, что ни разу в жизни не отдал преступный приказ.

Как известно, в четверг Соломенском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для заместителя министра обороны Игоря Павловского, задержанного по подозрению в растрате.

Обвинение просит избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в 75 миллионов гривен.

Заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський выразил готовности взять Павловского на поруки.

Как известно, в среду детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

Согласно сообщению НАБУ, речь идет о коррупционной схеме с растраты государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил про еще два подозрения.

Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити", которое также выиграло аукционы "Укрзализныци" на поставку дизтоплива на 2,91 млрд грн, стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.

Сам Грановский отрицает свою причастность к компании "Трейд Коммодити" и готов сотрудничать с НАБУ.

В то же время по данным источников, подозреваемые должностные лица общества с ограниченной ответственностью "Трейд Коммодити" сбежали.

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Олег Твердь, Валентина Романенко, УП