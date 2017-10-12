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Справа "Трейд Коммодіті": В суді перевіряють стан здоров'я Павловського

Четвер, 12 жовтня 2017, 18:07

Солом'янський райсуд Києва оголосив перерву у справі про розтрату Міноборони 149 млн гривень при закупівлі пального у фірми "Трейд Коммодіті".

Про це повідомляє кореспондент Української правди із зали суду.

Перерву оголосили, щоб лікарі змогли поміряти тиск у підозрюваного заступника міністра оборони Ігоря Павловського і, в разі необхідності, дати таблетку.

Після цього суддя оголосила перерву на 15 хвилин і лікарі вивели Павловського із зали суду.

 
Фото: Роман Кравець

Перед цим закінчив свідчити голова ветеранів миротворчих місій в Дніпрі Володимир Сидоренко, членом якої є Павловський.

Сидоренко свідчив на користь Павловського і заявив, що готовий взяти його на поруки.

Як відомо, у четвер Солом'янському райсуді Києва почалося засідання щодо обрання запобіжного заходу для заступника міністра оборони Ігоря Павловського, затриманого за підозрою в розтраті.

Обвинувачення просить обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 75 мільйонів гривень.

Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський висловив готовність взяти Павловського на поруки.

11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті" стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті" і готовий співпрацювати із НАБУ.

У той же час за даними джерел, підозрювані посадові особи товариства зобмеженою відповідальністю "Трейд Коммодіті" втекли.

Читайте також: Слід веде на Банкову: за що взяли заступника міністра оборони

Олег Твердь, Олександр Шумілін, УП

Теми: МіноборонисудГрановський
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