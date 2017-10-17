Коаліція відмовилась виконати вимоги вулиці у вівторок - Найєм

Лідери коаліції БПП і "Народний фронт" хочуть зіштовхнути лобами тих, хто за "велику політичну реформу" і тих, хто за медичну реформу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп від БПП і групи "єврооптимістів" Мустафа Найєм.

"Погані новини. Тільки що вийшли від Андрія Парубія. Сьогодні коаліція не виконає жодну з наших вимог. Лідери БПП і НФ готові включити до порядку денного четверга дві з наших вимог: скасування недоторканності і закони про вибори", - написав він.

"Їх план – зіштовхнути лобами тих, хто за Велику політичну реформу і тих, хто за медичну реформу", - додав він.

Згідно зі словами Найєма, у переважній більшості ті, хто "стоять на вулиці і вимагають політичних реформ є прихильниками Уляни Супрун та медичної реформи".

"Я особисто за неї агітував, віддам свій голос і зроблю все від мене залежне, щоб вона була прийнята", - заявив він.

"Те, що вони намагалися продати суспільству - цинічно і нечесно. Вони знали про те, що ми прийдемо під стіни парламенту два місяці. Президент обіцяв внести закон про антикорупційний суд ще в минулому грудні. Вони обіцяли скасувати недоторканність двадцять років", - додав нардеп.

За словами Найєма всі необхідні закони лежать в парламенті, а для "їх розгляду необхідно всього кілька годин".

"Ми залишаємося і будемо домагатися виконання наших вимог стільки, скільки буде потрібно", - написав він.

Як відомо, Верховна Рада у вівторок відкрила вечірнє пленарне засідання, народні депутати взялися розглядати медичну реформу.

Раніше Парубій у Раді озвучив компромісний варіант роботи у парламенті.

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.

Українська правда