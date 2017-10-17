Коалиция отказалась выполнить требования улицы во вторник - Найем

Лидеры коалиции БПП и "Народный фронт" хотят столкнуть лбами тех, кто за "Большую политическую реформу" и тех, кто за медицинскую реформу.



Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от БПП и группы "еврооптимистов" Мустафа Найем.



"Плохие новости. Только что вышли от Андрея Парубия. Сегодня коалиция не выполнит ни одно из наших требования. Лидеры БПП и НФ готовы включить в повестку дня четверга два из наших требования: отмену неприкосновенности и законы о выборах", - написал он.



"Их план - столкнуть лбами тех, кто за Большую политическую реформу и тех, кто за медицинскую реформу", - добавил он.



По словам Найема, в подавляющем большинстве те, кто "стоят на улице и требуют политических реформ являются сторонниками Ульяны Супрун и медицинской реформы".



"Я лично за нее агитировал, отдам свой голос и сделаю все от меня зависящее, чтобы она была принята", - заявил он.



"То, что они пытались продать обществу - цинично и нечестно. Они знали о том, что мы придём под стены парламента даа месяца. Президент обещал внести закон об антикоррупционном суде еще в прошлом декабре. Они обещали отменить неприкосновенность двадцать лет", - добавил нардеп .



По словам Найема все необходимые законы лежат в парламенте, а для "их рассмотрения необходимо всего несколько часов".



"Мы остаёмся и будем добиваться выполнения наших требований столько, сколько потребуется", - написал он.



Как известно, Верховная Рада во вторник открыла вечернее пленарное заседание, народные депутаты взялись рассматривать медицинскую реформу.



Ранее Парубий в Раде озвучил компромиссный вариант работы в парламенте.



Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.



Народный депутат от БПП Мустафа Найем призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стоит в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятие которых требует митинг под стенами Рады.

Украинская правда