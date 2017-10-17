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Суд отпустил Трофименко под личное обязательство

Вторник, 17 октября 2017, 19:29

Соломенский районный суд Киева в вторник, 17 октября отпустил задержанного инвестора компании "Трейд Комодити" Владимира Трофименко под личное обязательство и обязал надеть электронный браслет.

Соответствующее решение приняла судья Соломенского суда Владлена Лазаренко, передает корреспондент УП.

Трофименко отпустили из-под стражи в зале суда. Суд обязал его сдать загранпаспорта и носить электронное средство слежения.

Срок такой меры пресечения - 2 месяца, до 17 декабря.

Как сообщалось, 17 октября во время рассмотрения дела прокурор просил суд или арестовать Владимира Трофименко, или установить ему залог в размере более 149 миллионов гривен.

16 октября следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.

По мнению НАБУ и САП, "Трейд Коммодити" причастна к преступной схеме по закупке топлива: следователи подозревают официального владельца и директора компании Вадима Майко и неформального руководителя Владимира Гарькавого.

По данным СМИ, подозреваемые в причастности к хищению должностные лица ООО "Трейд Коммодити" (Каменское) бежали.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали замминистра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупках топлива для МОУ. Игорь Павловский арестован на 2 месяца.

12 октября НАБУ сообщило о подозрении еще 2 чиновникам Минобороны в растрате госсредств при закупке топлива.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минобороныкоррупция
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