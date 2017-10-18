Суд відпустив за "законом Савченко" викрадача активістів Майдану

Деснянський райсуд Києва врахував так званий закон Савченко і відпустив з-під варти жителя Києва, причетного до викрадення активістів Євромайдану в 2014 році.

Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на текст вироку суду від 11 жовтня.

Спершу суд ухвалив рішення про засудження обвинувачуваного до 2 років 5 місяців позбавлення волі, але з огляду на закон про зарахування 1 дня попереднього ув'язнення як 2 дні основного покарання (написала нардеп Надія Савченко) відпустив засудженого.

Суд установив, що уродженець Чернівецької області Олександр Сєров 21 січня 2014 року за 800 гривень від свого знайомого прибув в наметове містечко "тітушок" і бійців "Оплоту" у лісопосадці недалеко від станції метро "Бориспільська" в Києві.

Там він охороняв активістів Євромайдану, викрадених "тітушками" біля метро "Петрівка".

Крім того, підсудному інкримінували купівлю наркотиків.

На судовому засіданні обвинувачуваний свою провину в жодному зі злочинів не визнав.

Проте суд визнав його винним за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) і ч. 1 ст. 309 (зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу й засудив до 2 років і 5 місяців позбавлення волі.

Водночас суддя Оксана Броновицька вирішила застосувати до засудженого "закон Савченко", незважаючи на те, що його було відмінено Верховною Радою 18 травня.

Суддя зазначила, що закон має зворотну дію в часі, якщо покращує положення особи, притягуваної до кримінальної відповідальності.

Таким чином, суд перерахував 1 рік і 3 місяці в СІЗО як 2,5 року ув'язнення і відпустив засудженого з-під варти.

Як відомо, 5 жовтня Святошинський райсуд Києва засудив до 5 років позбавлення волі умовно 2 "тітушок" за участь у затриманні разом з міліцією активістів "Автомайдану" 23 січня 2014 року.

Українська правда