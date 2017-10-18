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Суд отпустил по "закону Савченко" похитителя активистов Майдана

Среда, 18 октября 2017, 12:48
Суд отпустил по закону Савченко похитителя активистов Майдана

Деснянский райсуд Киева учел так называемый закон Савченко и отпустил из-под стражи жителя Киева, причастного к похищению активистов Евромайдана в 2014 году.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на текст приговора суда от 11 октября.

Сначала суд приговорил обвиняемого к 2 годам 5 месяцам лишения свободы, но учитывая закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дня основного наказания (написала нардеп Надежда Савченко) отпустил осужденного.

Суд установил, что уроженец Черновицкой области Александр Серов 21 января 2014 за 800 гривен от своего знакомого прибыл в палаточный городок "титушек" и бойцов "Оплота" в лесопосадке недалеко от станции метро "Бориспольская" в Киеве.

Там он охранял активистов Евромайдана, похищенных "титушками" возле метро "Петровка".

Кроме того, подсудимому инкриминировали покупку наркотиков.

На судебном заседании обвиняемый свою вину ни в одном из преступлений не признал.

Однако суд признал его виновным по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 309 (хранение наркотических средств) Уголовного кодекса и приговорил к 2 годам и 5 месяцам лишения свободы.

В то же время судья Оксана Броновицкая решила применить к осужденному "закон Савченко", несмотря на то, что он был отменен Верховной Радой 18 мая.

Судья отметила, что закон имеет обратное действие во времени, если улучшает положение лица, привлекаемого к уголовной ответственности.

Таким образом, суд пересчитал 1 год и 3 месяца в СИЗО как 2,5 года заключения и отпустил осужденного из-под стражи.

Как известно, 5 октября Святошинский райсуд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы условно 2 "титушек" за участие в задержании вместе с милицией активистов "Автомайдана" 23 января 2014 года.

Украинская правда

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Темы: МайдансудСавченко Надеждазаконодательство
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