Похитительницу ребенка с браслетом отправили под домашний арест

Оболонский райсуд Киева избрал Даяне Шаль, подозреваемой в похищении младенца в Киеве, меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

"Ходатайство удовлетворено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция направила в суд ходатайство об избрании в качестве меры пресечения круглосуточный домашний арест.

Двухмесячного ребенка похитили в пятницу вечером на Оболони в детском саду №606.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Наказание по этой статье предусматривает до 5 лет тюремного заключения.

В субботу полиция задержала подозреваемую в похищении младенца.

Как заявил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко, похитительнице - 20 лет, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Подозреваемая в похищении младенца, задержана в Вышгородском районе 21 октября, заявила, что планировала вернуть 2-месячного ребенка его родителям.

Соня Лукашова, УП