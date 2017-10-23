Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини дня – за 60 секунд

Понеділок, 23 жовтня 2017, 22:41

Обшуки у мера Одеси, держзрада для НАБУ, партії, які проходять до парламенту, запобіжний захід для викрадачки дитини, затримання українця на кордоні з РФ, заборона в'їзду для соратника Саакашвілі і наметове містечко під Верховною Радою - новини, які обговорювали 23 жовтня.

Про мера Одеси. Слідчі Національного антикорупційного бюро України в понеділок провели слідчі дії в кабінеті мера Одеси Геннадія Труханова.

Обшуки пов’язані з двома провадженнями – щодо привласнення коштів та щодо приватизації аеропорту.

Про НАБУ. Спеціальну антикорупційну прокуратуру та детективів Національного антикорупційного бюро можуть звинуватити у держзараді після затримання заступника міністра оборони Ігоря Павловського.  

Про партії, які проходять у парламент. Чинний президент Петро Порошенко і його партія лишаються електоральними лідерами серед українців, проте з зовсім незначною перевагою.

Про викрадачку дитини. Оболонський райсуд Києва обрав Даяні Шаль, що підозрюється у викраденні немовляти в Києві, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Про затримання українця на кордоні з РФ. У ФСБ Росії заявляють, що громадянин України влаштував перестрілку при спробі незаконного перетину кордону Росії.

Про соратника Саакашвілі. Служба безпеки заборонила депутату парламенту Грузії Кобі Накопії в'їзд в Україну терміном на 3 роки, керуючись "інтересами забезпечення безпеки України та охорони громадського порядку".

Про наметова містечко під ВР. Під Верховною Радою продовжують стояти намети, ситуація спокійна. Наметове містечко посеред вулиці Грушевського перегороджено парканами з обох сторін. Більше сотні працівників поліції та Нацгвардії забезпечують порядок.

"Українська правда" в Threads

Теми: ОдесаНАБУдіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: