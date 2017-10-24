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Водія Touareg, другого учасника ДТП в Харкові, взяли під охорону

Вівторок, 24 жовтня 2017, 05:01
Водія Touareg, другого учасника ДТП в Харкові, взяли під охорону

У Харкові в лікарні взяли під охорону Геннадія Дронова - другого водія-учасника резонансного ДТП, в результаті якого загинули п'ятеро людей.

Про це повідомив адвокат Сергій Перепелиця, передає УНІАН.

За його словами,  водій Volkswagen Touareg, який проходить у справі як свідок, про захист не просив, а ці дії можна розцінювати як тиск.

"Слідчі дії планувалися, але чомусь вони не були здійснені. І мені дуже цікаво, чому безпосередньо в лікарні, у відділенні, де перебуває мій клієнт, чергують співробітники правоохоронних органів", - сказав він.

"Ми не просили застосовувати до нас ніяких засобів безпеки. Розцінювати це як якийсь тиск або вплив - можливо, але ми не будемо когось звинувачувати в незаконних діях. Але маємо те, що маємо. Працівники правоохоронних органів там присутні, і нам не повідомляється, хто це і навіщо", - додав адвокат

Перепелиця підкреслив, що Дронов нікуди не збирається бігти, хоча у нього було безліч можливостей це зробити.

У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області підтвердили, що до Дронова приставлена ​​охорона.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка. Вона - донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg, який проходить як свідок, може бути змінений.

Теми: ДТПХарківполіція
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