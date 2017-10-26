Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арештував нападника на поліцейського під час сутичок під ВР

Четвер, 26 жовтня 2017, 11:48
Сутички під ВР 17 жовтня 2017 року
УП / Дмитро Ларін

Печерський районний суд арештував на 60 діб без права внесення застави Петра Олійника,  якого підозрюють у нападі на поліцейського під час сутичок під Верховною Радою.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За даними прес-служби, 17 жовтня під час бійки біля ВРУ постраждав спецпризначенець із Кропивницького.

 

"Тоді група осіб зірвала захисну амуніцію, накинулася з кулаками на правоохоронця, а коли він впав ‑ били його ногами", - йдеться у повідомленні.

"У рамках розслідування було встановлено причетність до побиття поліцейського Олійника Петра. З’ясувалося, що чоловік із лютого 2014 року живе у президентській резиденції у Межигір’ї. Саме там, у кабінеті Януковича, слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 ККУ", - повідомляють у прес-службі відомства.

 

В МВС зазначають, що за фактом побиття поліцейського слідчі Печерського УП розпочали кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як відомо, вранці 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг з вимогами скасування депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду та виборчої реформи.

Увечері між правоохоронцями та активістами відбулись сутички, мітингувальники встановили кілька десятків наметів перед Верховною Радою.

18 жовтня акція протесту тривала. Після 17 години під Верховною Радою сталася нова сутичка.

Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв у коментарі телеканалу АТR заявив, що "загін спецпризначенців пішов на мітингувальників в атаку і намагався забрати щити".

Водночас у поліції пояснили, що намагалися вмовити протестувальників повернути вкрадені в нацгвардійців щити.

Внаслідок сутичок та штовханини було затримано та потім відпущено 11 осіб.

Українська прада

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадамітингиМВСполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
Усі новини...
Реклама: