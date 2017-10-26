Суд арестовал напавшего на полицейского во время столкновений под ВР

Печерский районный суд арестовал на 60 суток без права внесения залога Петра Олийныка, которого подозревают в нападении на полицейского во время столкновений под Верховной Радой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным пресс-службы, 17 октября во время драки возле ВРУ пострадал полицейский спецназначения из Кропивницкого.

"Тогда группа лиц сорвала защитную амуницию, набросилась с кулаками на полицейского, а когда он упал - били его ногами", - говорится в сообщении.

"В рамках расследования была установлена ​​причастность к избиению полицейского Олийныка Петра. Выяснилось, что мужчина с февраля 2014 живет в президентской резиденции в Межигорье. Именно там, в кабинете Януковича, следователи объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК ", - сообщают в пресс-службе ведомства.

В МВД отмечают, что по факту избиения полицейского следователи Печерского УП начали уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, утром 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг с требованиями отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и избирательной реформы.

Вечером между правоохранителями и активистами произошли столкновения, митингующие установили несколько десятков палаток перед Верховной Радой.

18 октября акция протеста продолжалась. После 17 часов под Верховной Радой произошла новая стычка.

Народный депутат Соболев в комментарии телеканалу АТR заявил, что "отряд спецназовцев пошел на митингующих в атаку и пытался забрать щиты".

В то же время в полиции объяснили, что пытались уговорить протестующих вернуть украденные у нацгвардейцев щиты.

В результате столкновений и толкотни были задержаны и выпущены 11 человек.

Украинская правда