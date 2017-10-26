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Вибух на Солом'янці: Слідство розглядає низку версій

Четвер, 26 жовтня 2017, 12:19

Слідство розглядає декілька версій вибуху на вулиці Адама Міцкевича у Києві. Серед них – замах на нардепа Ігоря Мосійчука, замах на політолога чи журналістів.

Про це на брифінгу 26 жовтня заявив перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко.

"Нами розглядається декілька версій цього злочину. Перша – це замах на вбивство Мосійчука, який було організовано спецслужбами РФ, друга версія – політична діяльність Мосійчука і його громадська позиція всередині нашої держави, третя – замах на вбивство Мосійчука на особистому ґрунті", - сказав він.

Водночас, за його словами, слідство розглядає й інші версії.

"Ми не відкидаємо інші версії. Там ще був політолог Бала – ми теж не можемо не розглядати цю версію, може, якісь були питання до самого Бали", - сказав Кононенко.

Він додав, що не відкидають і версію замаху на вбивство "будь-якого політичного чи громадського діяча, який міг перебувати на каналі "Еспресо" в цей час".

"Версія з приводу можливого замаху на журналістів цього каналу не відкидається теж. Ми розглядаємо її серед інших версій", - додав прокурор Києва Роман Говда.

На запитання щодо інформації, озвученої Олегом Ляшком про те, що нібито мопед, який вибухнув, належить Балі, Говда сказав:

"Ми виключаємо той факт, що це мопед саме того громадянина, якого ви назвали".

Як відомо, 25 жовтня близько 22-ї вечора стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб, один із яких дорогою до лікарні помер.

За даними СБУ, підірвали мопед поблизу місця пересування депутата – і внаслідок цього загинули двоє чоловіків.

Загинув охоронець Мосійчука, 31-річний працівник поліції полку особливого призначення Руслан Кушнір.

Як повідомив народний депутат і член колегії МВС Антон Геращенко, від вибуху в Києві, загинув перехожий – 36 річний Михайло Морміль.

Ірина Балачук, УП

Теми: КиїввибухМосійчук
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