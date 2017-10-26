Стало відомим ім'я другого загиблого від вибуху поруч із Мосійчуком

Від вибуху в Києві, у якому постраждав народний депутат Ігор Мосійчук, загинув перехожий – 36-річний Михайло Мормиль.



Про це повідомив народний депутат і член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.



"Випадковою жертвою вчорашнього теракту став 36-річний Михайло Мормиль. Від отриманих поранень він помер у лікарні", – написав він.



"До 2015 року підполковник Мормиль був співробітником юридичного департаменту МВС. Після звільнення займався приватною юридичною практикою", – повідомив Геращенко.



"А вчора він просто проходив повз телеканал "Еспресо", не уявляючи, що за мить станеться вибух, який забере його життя", – констатував він.



Геращенко зазначив, що "також у результаті теракту загинув 31-річний старший сержант поліції Руслан Кушнірук" (Кушнір – ред.), у якого залишилася вагітна дружина і малолітня донька.



"Ігор Мосійчук назавжди завдячує своїм життям Руслану і Михайлу. Їхні тіла прийняли на себе осколки і основну силу ударної хвилі – і зберегли його життя", – написав він.



На думку Геращенка, "відповіддю українських спецслужб і поліції на дії терористів, які направляються з Російської Федерації, повинні стати ще жорсткіший розвідувальний та контррозвідувальний режим, спрямований на попередження спроб чинити вбивства і теракти".



Депутат висловив свої співчуття сім'ям загиблих і пообіцяв зробити все можливе, щоб знайти замовників, організаторів і виконавців теракту.

Як відомо, 25 жовтня близько 22-ї вечора стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб, один із яких дорогою до лікарні помер.

За даними СБУ, підірвали мопед поблизу місця пересування депутата – і внаслідок цього загинули двоє чоловіків.