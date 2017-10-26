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Постраждалий з Мосійчуком політолог Бала засекретив свій стан

Четвер, 26 жовтня 2017, 12:39

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, який у вівторок постраждав від вибуху в Києві, заборонив лікарям повідомляти ЗМІ про стан його здоров'я.

Таку заяву зробив журналістам у середу лікар 17-ї лікарні Києва, де проходить лікування політолог, Дмитро Мясников, передає "Укрінформ".

"Пацієнт категорично відмовляється від розповсюдження інформації про стан його здоров'я. Він категорично заборонив нам надавати будь-яку інформацію з цього приводу", - сказав лікар.

Він повідомив, що Бала наразі знаходиться у реанімації, у нього "дуже тяжка травма".

Водночас колишній депутат Верховної Ради від Партії регіонів Василь Горбаль написав у Facebook, що спілкувався після вибуху з Балою.

"Розмовляв з Віталієм Балою. Почуття гумору він не втратив", - повідомив екс-нардеп.

Горбаль також просить усіх менше коментувати стан здоров’я політолога.

Як повідомлялося, 25 жовтня близько 22-ї вечора стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб, серед яких політолог Віталій Бала. Один з постраждалих, охоронець депутата Руслан Кушнір, дорогою до лікарні помер.

За даними СБУ, підірвали мопед поблизу місця пересування депутата. Внаслідок цього, окрім Кушніра, також загинув звичайний перехожий.

Соратник Мосійчука нардеп Дмитро Лінько повідомив, що у Віталія Бали "більш тяжкі поранення внутрішніх органів".

"Українська правда" у Threads

Теми: Мосійчукнадзвичайна подіяКиїв
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