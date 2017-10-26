Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пострадавший с Мосийчуком политолог Бала засекретил свое состояние

Четверг, 26 октября 2017, 12:39

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, который во вторник пострадал от взрыва в Киеве, запретил врачам сообщать СМИ о состоянии его здоровья.

Такое заявление сделал журналистам в среду Дмитрий Мясников, врач 17-й больницы Киева, где проходит лечение политолог, передает "Укринформ".

"Пациент категорически отказывается от распространения информации о состоянии его здоровья. Он категорически запретил нам предоставлять любую информацию по этому поводу", - сказал врач.

Он сообщил, что Бала сейчас находится в реанимации, у него "очень тяжелая травма".

В то же время бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Василий Горбаль написал в Facebook, что общался после взрыва с Балой.

"Разговаривал с Виталием Балой. Чувство юмора он не потерял", - сообщил экс-нардеп.

Горбаль также просит всех поменьше комментировать состояние здоровья политолога.

Как сообщалось, 25 октября около 22 вечера произошел взрыв на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева. В нем пострадал нардеп Игорь Мосийчук и еще четыре человека, среди которых политолог Виталий Бала. Один из пострадавших, охранник депутата Руслан Кушнир, по дороге в больницу скончался.

По данным СБУ, взорвали мопед вблизи места передвижения депутата. В результате, кроме Кушнира, также погиб обычный прохожий.

Соратник Мосийчука нардеп Дмитрий Линько сообщил, что у Виталия Балы "более тяжелые ранения внутренних органов".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Мосийчукчрезвычайное происшествиеКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Мосийчук
Взрыв на газопроводе: "Лубныгаз" подозревает Мосийчука
В РФ разыскивают Мосийчука: напал на посольство
Суд закрыл инициированное Мосийчуком дело против Супрун
Последние новости
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
Все новости...
Реклама: