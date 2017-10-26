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У мережі з'явилося відео моменту вибуху на Солом'янці

Четвер, 26 жовтня 2017, 12:48
У мережі з'явилося відео моменту вибуху на Солом'янці
скріншот

В інтернеті опублікували відео з камери спостереження, що зафіксувала момент вибуху в Києві, від якого отримав важкі поранення нардеп Ігор Мосійчук та загинули дві людини.

Запис з'явився на youtube-каналі Espreso.tv.

Відео демонструє, як із будівлі виходять троє чоловіків, попереду - Ігор Мосійчук. Повз них тротуаром прямує ще один чоловік.

Приблизно в 10 метрах від Мосійчука та інших, біля дерева, припаркований мопед з вибухівкою.

Щойно чоловіки залишили будівлю, мопед вибухає. При цьому особа, яка йшла тротуаром, опиняється безпосередньо біля епіцентру.

Сталося це, якщо вірити годиннику камери, рівно о 20:44.

Коли дим від вибуху розсіюється, у кадрі можна побачити двох людей, що лежать біля дверей, з яких вони щойно виходили. До одного з них відразу підбіг чоловік і почав відтягувати убік. Потім на місце події почали збиратися інші люди.

Як повідомлялося, 25 жовтня близько 22-ї вечора стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб, серед яких політолог Віталій Бала. Один з постраждалих, охоронець депутата Руслан Кушнір, дорогою до лікарні помер.

За даними СБУ, підірвали мопед поблизу місця пересування депутата. Внаслідок цього, окрім Кушніра, також загинув звичайний перехожий.

Соратник Мосійчука нардеп Дмитро Лінько повідомив, що у Віталія Бали "більш тяжкі поранення внутрішніх органів".

Євген Кізілов, УП

Теми: Мосійчукнадзвичайна подіяКиїв
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