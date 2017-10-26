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В сети появилось видео момента взрыва на Соломенке

Четверг, 26 октября 2017, 12:48
В сети появилось видео момента взрыва на Соломенке
скриншот

В интернете опубликовали видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент взрыва в Киеве, который нанес тяжелые ранения нардепу Игорю Мосийчуку и убил двоих человек.

Запись появилась на youtube-канале Espreso.tv.

Видео демонстрирует, как из здания выходят трое мужчин, впереди - Игорь Мосийчук. Мимо по тротуару идет еще один мужчина.

Примерно в 10 метрах от Мосийчука и других, у дерева, припаркован мопед со взрывчаткой.

Как только мужчины покинули здание, мопед взрывается. При этом человек, который шел по тротуару, оказывается непосредственно у эпицентра.

Произошло это, если верить часам камеры, ровно в 20:44.

Когда дым от взрыва рассеивается, в кадре можно увидеть двух людей, лежащих у дверей, из которых они только что выходили. К одному из них сразу подбежал мужчина и начал оттягивать в сторону. Затем на место происшествия начали собираться другие люди.

Как сообщалось, 25 октября около 22 вечера произошел взрыв на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева. В нем пострадал нардеп Игорь Мосийчук и еще четыре человека, среди которых политолог Виталий Бала. Один из пострадавших, охранник депутата Руслан Кушнир, по дороге в больницу скончался.

По данным СБУ, взорвали мопед вблизи места передвижения депутата. В результате, кроме Кушнира, также погиб обычный прохожий.

Соратник Мосийчука нардеп Дмитрий Линько сообщил, что у Виталия Балы "более тяжелые ранения внутренних органов".

Евгений Кизилов, УП

Темы: Мосийчукчрезвычайное происшествиеКиев
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