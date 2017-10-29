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Выборы: БПП заявила о своей победе и обвинила оппонентов в нарушении законов

Воскресенье, 29 октября 2017, 19:43

В "Блоке Петра Порошенко" заявили о лидерстве своих кандидатов на выборах глав ОТГ и обвинили "Батькивщину" и другие политсилы в "грубых нарушениях избирательного законодательства".

Об этом говорится в сообщении БПП на сайте партии.

"По результатам экзит-полов, проведенных партийными штабами, более 40% победителей на должности глав ОТГ - выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Ни одна другая политсила не приближается к этому результату", - заявили в БПП.

По данным блока, наибольшую поддержку кандидаты от "БПП" получили в Харьковской, Винницкой и Днепропетровской областях.

При этом в БПП заявили, что выборы "проходят с грубыми нарушениями избирательного законодательства", наиболее распространенные нарушения - подкуп избирателей, незаконная агитация, распространение "черного пиара" и массовый подвоз избирателей.

"Больше всего таких нарушений зафиксировано со стороны кандидатов от ВО "Батькивщина", кроме того есть факты нарушений со стороны представителей "Рух новых сил", партии "Наш край", "УКРОП ", - говорится в заявлении.

Факты подкупа избирателей кандидатом от "Батькивщины" Еленой Король зафиксировали в Первозвановской ОТГ (Кировоградская обл).

"Местные жители подтвердили полиции, что Король раздавала свой агитационный материал и пакеты с продуктами", - говорится в сообщении.

В Хмельницкой области в Олешинской громаде кандидат от "Батькивщины" также раздавала пакеты с продуктами питания.

На Луганщине был массовый подвоз избирателей на участки в пгт Краснореченское и в селе Бараниковка, пассажиры признались, что подвоз организовали для голосования за кандидата на должность поселкового головы Романа Марьясова (Наш край), а также партия "Батькивщина".

В Сумской области зафиксировали скрытую рекламу кандидата от "Батькивщины".

Как известно, ранее Батькивщина, Оппоблок и Самопомич также заявили о нарушениях на выборах, а Батькивщина проведет параллельный подсчет голосов и планировала объявить результаты экзит-пола после закрытия участков.

Полиция получила 46 сообщений о нарушениях во время избирательного процесса и открыла два уголовных производства за время голосования.

29 октября проходят выборы в 202 объединенных территориальных громадах (ОТГ) во всех областях Украины.

В ОПОРЕ сообщили об основных нарушениях в течение дня голосования.

Украинская правда

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Темы: виборыдецентрализацияБППБатькивщина
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