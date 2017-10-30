Манафорт здався ФБР

Колишній політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт прийшов здаватися до Федерального бюро розслідувань США.

Про це пише The New York Times із посиланням на близьке до справи джерело.

"Пан Манафорт разом зі своїм адвокатом зайшли до офісу ФБР у Вашингтоні приблизно о 8:15 ранку", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, також у понеділок має "капітулювати" бізнес-партнер Манафорта Рік Гейтс. Його ім'я з'являється в документах, пов'язаних з компаніями, які Манафорт створив на Кіпрі для отримання платежів від політиків та бізнесменів зі Східної Європи.

Згідно з повідомленням, Манафорта, який також був головою виборчої кампанії президента Дональда Трампа, підозрюють у порушеннях податкового законодавства, відмиванні грошей та лобіюванні інтересів іноземців.

Гейтс звинувачується у передачі більше 3 мільйонів доларів з офшорних рахунків.

Обидва також підозрюються в тому, що неодноразово надавали брехливу інформацію, зокрема, бухгалтерам, податківцям та адвокатам.

Як повідомлялося, ФБР вивчає великі грошові перекази від офшорних компаній Манафорта на рахунки в США, щоб з'ясувати, чи не відмивав він гроші для уряду України часів Віктора Януковича.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через числені зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

ФБР висунуло перші звинувачення у справі про втручання Росії у вибори за результатами розслідування Мюллера. Які саме звинувачення висунуті і проти кого, залишається неясним.

Євген Кізілов, УП