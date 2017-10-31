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На місці убивства Аміни Окуєвої тривають слідчі дії

Вівторок, 31 жовтня 2017, 08:22

На місці загибелі Аміни Окуєвої поблизу Глевахи Київської області у вівторок зранку тривають слідчі дії.

Поліцейські охороняють територію, передає кореспондент телеканалу "112 Україна".  

Поруч розташований Інститут фізіології. З 8 ранку люди, які працюють там, не можуть потрапити на роботу.

Поліцейські нікого не пускають на місце події.

Рух залізницею відкрито.

На перекриту територію проїхав евакуатор. Журналіст припустила, що будуть вивозити обстріляну машину Окуєвої.

Як відомо, увечері 30 жовтня автомобіль Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді поблизу Глевахи. Аміні влучили в голову й вона загинула, Адам поранений і перебуває у лікарні.

Повідомляють, що зловмисників було двоє.

Встановлено, що стріляли з автоматичної зброї.  

Поліція порушила справу про умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

У червні на Подолі у Києві в Окуєву та Осмаєва уже стріляли просто в їхній машині, тоді Аміна врятувала свого чоловіка, вистріливши в нападника.

Тоді поліція затримала Олександра Дакара за напад на Адама Осмаєва. За даними ЗМІ, нападник міг бути кілером "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Після вбивства Окуєвої у поліції повідомили, що Аміна та Адам відмовилися від охорони попри після попередній напад.

Більше про вбивство Аміни Окуєвої читайте тут.

Олена Рощенко, УП

Теми: Вбивство Окуєвої добровольціЧечняКиївська область
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