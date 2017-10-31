На месте убийства Амины Окуевой продолжают следственные действия

На месте гибели Амины Окуевои вблизи Глевахи Киевской области во вторник утром продолжаются следственные действия.



Полицейские охраняют территорию, передает корреспондент телеканала "112 Украина".



Рядом расположен Институт физиологии. С 8 утра люди, которые работают там, не могут попасть на работу.



Полицейские никого не пускают на место происшествия.

Движение по железной дороге открыто.



На перекрытую территорию проехал эвакуатор. Журналист предположила, что будут вывозить обстрелянную машину Окуевой.



Как известно, вечером 30 октября автомобиль Амины Окуевой и Адама Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде вблизи Глевахи. Амине попали в голову и она погибла, Адам ранен и находится в больнице.



Сообщают, что злоумышленников было двое.

Установлено, что стреляли из автоматического оружия.



Полиция возбудила дело об умышленном убийстве (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).



В июне на Подоле в Киеве в Окуеву и Осмаева уже стреляли прямо в их машине, тогда Амина спасла своего мужа, выстрелив в нападавшего.



Тогда полиция задержала Александра Дакара за нападение на Адама Осмаева. По данным СМИ, нападавший мог быть киллером "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.



После убийства Окуевой в полиции сообщили, что Амина и Адам отказались от охраны, несмотря на предыдущее нападение.

Больше об убийстве Амины Окуевой читайте здесь.

Алена Рощенко, УП