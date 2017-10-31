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Убивство Окуєвої: поліція оглянула понад сотню машин, перевіряє залізницю

Вівторок, 31 жовтня 2017, 11:06

Поліція перевірила понад сотню машин у справі про убивство Аміни Окуєвої на Київщині і відпрацьовує різні шляхи відходу убивць з місця злочину.  

Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.  

За інформацією співрозмовника, за попередніми даними, було випущено не менше 6 куль по машині.

Водночас речник Нацполіції Ярослав Тракало відмовився називати кількість куль і зазначив, що така інформація буде після закінчення судмедекспертизи.

"Слідчі дії активно тривають, справа перебуває у начальника Нацполіції на контролі. Посилене несення служби не скасоване. Транспортні засоби перевіряються на виїздах зі столиці, прилеглих областях. Тому просимо водіїв поставитись з розумінням до перевірок автотранспорту", - сказав Тракало.  

Він додав, що перевіряються всі можливі шляхи відходу з місця злочину з використанням всіх видів транспорту, яким могли користуватися злочинці – автошляхи, залізниця, тощо.

"Сьогодні з настанням світла експерти-криміналісти продовжили огляд місця. Вони вилучили речові докази", - підсумував Тракало.

Як відомо, ввечері 30 жовтня біля залізничного переїзду біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

Чоловік вбитої Аміни Окуєвої Адам Осмаєв розповів, що під час обстрілу куля влучила жінці у голову і він не встиг її врятувати.

Речник Нацполіції України Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді" заявив, що Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва розстріляли з автоматичної зброї.

Нацполіція повідомила про введення плану-перехоплення "Сирена" в Київській і сусідніх областях у зв'язку із вбивством.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) - п. 11 (розцінюється як замовне вбивство).

Правоохоронці розглядають дві основні версії убивства.

За словами речника Нацполіції Ярослава Тракала, Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв відмовилися від охорони після попередньої атаки 1 червня 2017 року.

Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2".

Це вже не перший раз, коли на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва вчиняли напад. Як відомо, напад на Окуєву і Осмаєва стався 1 червня 2017 року у Києві на Подолі. 

Тоді Окуєва вважала, що напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

Оксана Коваленко, Ірина Балачук, УП

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Теми: Вбивство Окуєвої поліція
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