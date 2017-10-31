Убийство Окуевой: полиция осмотрела более сотни машин, проверяет железную дорогу

Полиция проверила более сотни машин по делу об убийстве Амины Окуевой в Киевской область и отрабатывает разные пути отхода убийц с места преступления.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника, по предварительным данным, было выпущено не менее 6 пуль по машине.

В то же время представитель Нацполиции Ярослав Тракало отказался называть количество пуль и отметил, что такая информация будет после окончания судмедэкспертизы.

"Следственные действия активно продолжаются, дело находится у начальника Нацполиции на контроле. Усиленное несение службы не отменено. Транспортные средства проверяются на выездах из столицы, прилегающих областях. Поэтому просим водителей отнестись с пониманием к проверкам автотранспорта", - сказал Тракало.

Он добавил, что проверяются все возможные пути отхода с места преступления с использованием всех видов транспорта, которым могли пользоваться преступники – автодороги, железная дорога и тому подобное.

"Сегодня с рассветом эксперты-криминалисты продолжили осмотр места преступления. Они изъяли вещественные доказательства", - подытожил Тракало.

Как известно, вечером 30 октября возле железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

Адам Осмаев рассказал, что во время обстрела пуля попала женщине в голову и он не успел ее спасти.

Нацполиция сообщила о введении плана-перехвата "Сирена" в Киевской и соседних областях в связи с убийством.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) - п. 11 (расценивается как заказное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители рассматривают две основные версии убийства Окуевой.

По словам представителя Нацполиции Ярослава Тракало, Окуева и ее муж Адам Осмаев отказались от охраны после предварительной атаки 1 июня 2017.

Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". Это уже не первый раз, когда на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева совершали нападение.

Как известно, в Окуеву и ее мужа Адама Осмаева стреляли 1 июня в Киеве на Подоле.

Тогда Окуева считала, что на Адама Осмаева совершил нападение опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.

Оксана Коваленко, Ирина Балачук, УП